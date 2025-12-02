香港宏福苑大火156罹難者今頭七 台灣遺體修復師將赴港協助

編譯張渝萍／綜合報導

距離上周三（11/26）惡火吞噬香港「宏福苑」7棟高樓後，至今已過一周，造成至少156人死亡，仍有30人失蹤。而最先起火的宏昌閣內部狀況最為慘烈，遺體辨識工作將耗更長時間。

根據香港01報導，今（2日）已有佛教團體在現場進行「頭七」儀式，希望能超度這次大火中的死難者與離世的動物。另外，負責安置罹難者的九龍殯儀館也表示，來自台灣的遺體修復師已獲入境處特批簽證，預計本周將抵達香港，協助罹難者遺體修復工作。

廣告 廣告

今日是香港宏福苑大火罹難者頭七。（圖／翻攝自Threads @karenlau0109）

香港01記者今前往廣福休憩處時見到，佛教團體「香港密宗寧瑪派白玉佛法中心」師父率領一眾弟子，在現場進行超渡亡魂儀式。他們備好儀式用具及鮮花，帶領在場市民舉起祭奠食物，向死難者及離世寵物鞠躬，眾人也雙手合十致意。

除有佛教團體至現場協助超度亡魂與安撫人心，台灣禮儀修復師也將於本周抵達香港，幫忙進行遺體修復工作。

負責安置罹難者的九龍殯儀館也表示，來自台灣的遺體修復師已獲入境處特批簽證，預計本周將抵達香港。（圖／翻攝自Threads @wongsunghoo）

報導指，九龍殯儀館總經理甘亮得表示，館方近年一直都有與台灣遺體修復師合作，這次火災後的遺體處理工作也得到台灣遺體修復師支援，香港入境處已加急辦工作簽，預計本周會抵達。

而九龍殯儀館也以一連三日開放禮堂，供市民鮮花悼念。今日頭七，下午有佛教法師誦經，傍晚則有道教儀式，希望能讓亡靈安息，也能撫慰在世親人。

九龍殯儀館也以一連三日開放禮堂，供市民鮮花悼念。（圖／翻攝自Threads @kkgetmart）

九龍殯儀館也以一連三日開放禮堂，供市民鮮花悼念。（圖／翻攝自Threads @kkgetmart）

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

港大火增至156死！家屬天天跑認屍 男淚崩憶母說「這次死定」後失聯

香港大火奪命！有遺體已燒成灰 女警落淚：未必能帶所有失聯者出來

北京才嗆嚴懲以災亂港…被問香港宏福苑大火 中國外交部推：問特區政府

香港大火罹難者升至151人…「遺體燒成灰難辨認」恐難找回所有失聯者

