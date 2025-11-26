香港宏福苑大火40死 3嫌落網！警朝刑事方向偵辦

香港大埔宏福苑，昨天（26日）爆發五級大火。（圖／東森新聞）





香港大埔宏福苑，昨天（26日）爆發五級大火，造成嚴重傷亡。最新情況是，警方已經逮捕了3名涉嫌男子。而截至目前，至少40人死亡，45人傷勢嚴重，另外還有279人失蹤。

8座大廈中，只有1座沒有受波及，其中四座火勢已經受到控制，另外3棟仍在持續燃燒。這場奪命大火，延燒異常迅速，香港保安局長鄧炳強表示，在火場有發現2個不尋常的地方，將會以「刑事」方向調查。

強烈水柱，持續灌向整棟大樓，但火勢難以壓制，一戶戶住家仍被橘紅火舌吞噬。宏福苑住戶江先生：「你看 每一戶都在燒，我不知道該怎麼辦。」

香港大埔宏福苑，26日爆發五級大火。根據消防人員指出，火源是 從宏福院，宏昌閣外牆彭架，最先起火。接著火勢一發不可收拾，消防人員隨即前往滅火 ，卻陸續發現不尋常的點。

港保安局局長鄧炳強：「有關大廈的外牆，那些保護網，保護膜 一些防水的帆布，和一些塑膠布，它受了火後，那個蔓延程度，是比一些合規格的，一些物料，是遠為猛烈。」

這場猛烈的大火，燃燒速度異常迅速，火勢也異常猛烈，讓香港當局對此高度關注。

港保安局局長鄧炳強：「我們也覺得這個是不尋常的，我們會做出深入的調查，除了就火警方面，做出調查之外，也會從刑事這個方向做出調查。」

住宅大樓燒成廢墟，4600人 一夕之間無家可歸，港府宣示將深究到底，這場奪命大火究竟是意外疏忽還是另有原因，居民們都在等一個清楚的交代。

