香港宏福苑大火44死！無助受困屋內視角曝光
[NOWnews今日新聞] 香港大埔的「宏福苑社區」昨（26）日下午發生五級大火，火勢沿著外牆維修搭建的棚架延燒，7棟大樓全面陷入火海，場面相當怵目驚心，目前已知44人死亡且還有200多人失聯。一段由屋內拍攝的影片也在社群網路流傳，只見往窗外看去近在咫尺的火勢猛烈、濃煙瀰漫，受困者也難擋嗆鼻濃煙忍不住咳嗽。
綜合中國媒體報導，一段受困宏福苑大樓室內拍攝的畫面曝光，影片可以看見拍攝者打開窗戶，往窗外望去一片煙霧瀰漫，旁邊大樓火舌沖天烈焰逼人，近處也有鷹架保護網等物正在燃燒。拍攝者撐不了幾秒就開始咳嗽，趕緊把窗戶關上。
針對這起世紀惡火，香港特區政府保安局局長鄧炳強表示，大廈外牆的保護網、保護膜、部分防水帆布及塑膠布，在起火後燃燒及蔓延的程度，遠較一般合規格物料猛烈及快速，相當「不尋常」。此外，宏福苑內未被大火波及的大廈，亦發現多個單位的玻璃窗貼上保麗龍板，這類物料遇熱時極易燃燒並助長火勢擴散，同樣屬可疑之處。
警方與消防已組成專責小組，除調查火警起因外，亦會循刑事方向深入追查責任，包括物料是否符合消防及建築標準、施工安排有否違規等。目前已有3位嫌疑人以「誤殺」名義遭逮捕，是負責宏福苑維修工程的「宏業」公司的2名董事、1名工程顧問。
香港行政長官李家超表示，專案小組調查工作必須全面及以科學證據為基礎，政府會投入足夠資源確保調查完善，會盡快徹底追查，給死者及家屬和全社會一個交代。
