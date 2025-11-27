香港宏福苑大火44死 藍營張雅屏喊「同胞生命 生死共情」示警賴政府

香港大埔宏福苑26日下午發生嚴重大火，已知至少44人死亡、逾200人失蹤。（圖／美聯社）

香港新界大埔區「宏福苑」社區昨（26）日下午發生駭人火警，延燒波及7棟大樓，目前已造成至少44人死亡、62人受傷、279人失蹤，成為1962年以來香港最致命火災。由於台灣地狹人稠、機能高度集中，對此國民黨考核紀律委員會主任委員兼大陸事務部主任張雅屏示警台灣有風險，要政府和主管機關嚴肅面對。

據了解，香港大埔宏福苑昨天14時51分發生火災，起火點位於宏昌閣（F座）外牆修葺鷹架，火勢在短短6分鐘內迅速往上竄燒，14時57分就蔓延到4樓，並隨風勢波及鄰近的宏泰閣、宏新閣及宏仁閣等大樓。

消防單位為了因應火勢迅速蔓延，15時2分將火警升為三級，15時34分再升為四級，18時22分升級為最高級別「五級火警」。

針對這起火災，張雅屏今天在臉書發文喊「同胞生命，生死共情」，表達深切的哀悼，向罹難者家屬致以誠摯慰問。他指出，這起事件再次提醒「地狹人稠、機能高度集中」，是兩岸多數大都會共同面臨的挑戰；任何基礎建設與安全管理的疏失，都可能付出無法彌補的生命代價。

張雅屏呼籲，台灣的政府和主管機關皆應嚴肅面對，平時就要檢視公共設施安全、管理制度與監督機制，避免類似悲劇在自身周遭發生。而生命無分地域、制度與立場，面對重大災難，更應以「生死共情」的態度，同理受難者的處境，同時督促政府部門建立更堅實、更值得信賴的公共安全網。

張雅屏感嘆，逝者已矣，但教訓不能遺忘，他希望政府所有改善作為務必具體、確實並負責，真正守護人民的生命與尊嚴。

