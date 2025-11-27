香港宏福苑大火44死！「關鍵2疑點」太不尋常 警逮3人列刑案偵辦

國際中心／綜合報導

本月26日下午，香港新界大埔「宏福苑」發生5級大火，火勢延燒迅速，社區共8棟建築、其中7棟燃燒，目前已造成至少44人死亡，超過200人失聯，引發國際震驚，由於火勢延燒太過迅速，也讓當地警方感到異常，目前已逮捕3名承建商相關人員，並指出關鍵2點「極不尋常」，後續將朝刑事方向調查。

香港社區大樓宏福苑爆發嚴重火警，火勢延燒多棟，釀重大傷亡。（圖／AP授權）

據了解，「宏福苑」擁有超過42年歷史，為當地的知名社區住宅，26日下午，卻突然發生大火，且延燒迅速，已有7棟大樓燃燒，從26日直到27日清晨，大火難以撲滅，甚至導致有消防員殉職。當地警方指出，火警最初從外牆鷹架位置冒出，但讓人質疑的是，外牆使用的塑膠布、防水布燃燒後，竟然有超恐怖的助燃性，懷疑未符合防火安全標準。

香港宏福苑大火，火勢相當猛烈，到了深夜仍未撲滅。（圖／AP授權）

其次，在未受火勢波及的大樓內，部分通風口竟是被保麗龍板封住，且保麗龍遇熱易融、易燃，會加速火焰擴散，懷疑施工安全部分不符標準。當地媒體更指出，「宏福苑」為5級大火，為30年來最嚴重火警，目前警方已逮捕3名建設公司董事等人，並依「過失殺人」罪嫌展開調查。

香港宏福苑大火，火勢相當猛烈，到了深夜仍未撲滅。（圖／AP授權）

香港大埔區公寓大廈惡火延燒，多棟31層樓高樓陷入火海。（圖／翻攝自X平台 @abeleung）

