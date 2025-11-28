香港宏福苑大火94死！消防員逐層搜索 內部慘況曝

受困居民，拍下的內部視角，大樓內部一片焦黑。（圖／翻攝自小紅書）





宏福苑大火後，消防人員逐層搜索，要找受困民眾，如今內部的慘況也曝光了！還有受困居民，拍下的內部視角，完全無法前進，無法後退，只能躲在陰暗中，等待救援。

消防人員逐層搜索，樓梯間水流像瀑布，來到每個房子內，要找受困民眾。記者：「逐層搜索，進入單位。」

過程中用手電筒照明，走路小心翼翼，可以看到有些房子內還算完好，有些東西已經都燒光，這是香港宏福苑大火後，消防員拍下的內部狀況，也有民眾拍下內部視角。

宏福苑居民：「大家來看看，來沒辦法前進後退，出去也不敢走，我們在二樓。」

有人在陰暗中等待救援，相當無助，目前在附近有讓無家可歸居民，暫時遮蔽的處所，大家希望失聯的居民都能趕快找到，而且平安。

