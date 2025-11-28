香港宏福苑大火94死！蔣萬安宣布即刻全面檢視：規劃強制用鋼製鷹架

記者陳思妤／台北報導

香港「宏福苑」無情大火造成94死，台北昨天晚間也發生雙和市場火警，台北市長蔣萬安今（28）日緊急召開跨局處會議因應。他下午表示，即刻全面稽查外牆整修的建築物，也會規劃強制要求未來外牆整修建築物使用鋼製鷹架，下週亦會召開專家會議，針對防護網部分是否要強制要求防焰材質聽取專家意見，如果可行就往這方面修正。

蔣萬安今天到台北市議會接受市政總質詢時，會前接受媒體聯訪時表示，早上跨局處會議，先特別關注昨天晚上台北市發生的火警事件，以及持續追蹤後續相關復原。

蔣萬安指出，針對香港大火，也跨局處分析討論，即刻會針對全市外牆整修的建築物進行全面稽查。他說明，另一方面會持續推進6到7樓大樓的相關安全申報，盡速促成、鼓勵設置管委會，相關法規也會進行全面檢視。

蔣萬安說，這次香港大火都是用竹製棚架，防護網也是用易燃材質，北市都會檢視，但相關單位回報，中央法規沒有將防火材質標準納入規範，所以他具體請建管處跟都發局在下一週召集專家學者會議，針對防護網部分是否要強制要求防焰材質，聽取專家意見，如果可行就往這方面修正，同時也會把決定提供給中央參考。

蔣萬安接受國民黨台北市議員游淑慧質詢時也進一步說明，針對香港大火造成巨大災情，許多人不幸喪生，發現幾點，第一是全面在維修，不像台北會分區、分段；第二是用易燃的竹製棚架；第三是用非防火材質尼龍繩的防護網。蔣萬安說，台北市進行相關外牆整修大部分是使用鋼製鷹架，也在會中要求下週專家會議提出，未來是否強制使用防焰阻燃防護網。

游淑慧則要求，未來進行老屋拉皮時，應該全面禁止竹製鷹架，雖然是大部分是鋼製鷹架，但法令沒有禁止，希望可以禁止，以及有阻燃的防護網跟一般防護網價差不大，大概只有30%左右，希望台北市可以率先規定。

對此，蔣萬安承諾，可以，未來外牆整修建築物，會規劃強制要求使用鋼製鷹架。他表示，會在專家會議提出防護網使用阻燃材質，如何訂定標準，會聽取專家意見後反映給中央，若是可行也會從單行法規先進行要求。

