香港宏福苑奪命火災 陸委會表達哀悼慰問
（中央社記者李雅雯台北27日電）香港新界大埔宏福苑昨天發生火災，釀成嚴重傷亡。陸委會今天對於罹難者表達深切哀悼，另也向受災民眾表達最誠摯的關懷與慰問。
大陸委員會（陸委會）今天透過新聞稿表達哀悼與關懷、慰問。
陸委會表示，台灣與香港往來密切，台灣政府與社會對於該起事故感到震驚與悲痛。願逝者安息、傷者早日康復、救災工作順利，期盼香港社會平安，受災民眾早日重建家園。
陸委會指出，根據駐港辦事處通報，目前尚無台灣民眾受到影響，將密切關注，適時提供急難救助。
香港新界大埔宏福苑昨天下午發生火災，延燒7棟大樓，香港消防處昨晚6時22分將火災級別升為5級（最嚴重級別）。
據港媒星島日報27日上午11時40分報導，這場大火迄今造成44人死亡（包括一名殉職消防員）、60多人受傷、200多人失聯中。（編輯：陳鎧妤）1141127
