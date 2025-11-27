香港宏福苑工人吸菸畫面瘋傳 住戶火場外哭喊等妻惹鼻酸

香港大埔「宏福苑」26號發生香港30年來第三起五級火警，經過一夜後，火勢仍未完全撲滅。本次火警釀成嚴重傷亡，許多民眾受困火場，心急如焚的家屬徹夜等待。有居民懷疑是工人亂丟菸蒂釀禍，且事發後有一名維護外牆的工人躲在防護網內抽菸的畫面在網路上瘋傳。

香港新界大埔「宏福苑」社區26號遭祝融，釀成香港30年來第三起五級火警，造成慘重傷亡，一夜過去火勢仍未完全撲滅，消防人員持續灑水灌救。這場徹夜惡火震撼香港，全港27號至少11所學校停課，原定27跟28號舉行的立法會選舉論壇暫停，政黨停止所有選舉活動，娛樂圈活動也紛紛延期或取消。

本次火警釀成嚴重傷亡，許多民眾受困火場， 一名71歲男子在大樓外哭喊，心急如焚地地等待受困火場的妻子，畫面令人鼻酸。另一名丈夫的太太受困裡頭，因為樓梯起濃煙根本逃不了，只好躲房間裡，而他等到深夜一度跟受困太太通上電話，但最終疑似手機沒電斷了聯絡。

許多住戶受困火場，讓家屬很焦急。圖／路透社

這次大火釀成重大傷亡，有居民懷疑是工人亂丟菸蒂釀禍，而事發後有一名維護外牆的工人躲在防護網內抽菸的畫面在網路上瘋傳，被人質疑就是肇事主因。這次的事件也引發國際媒體關注，包含美國CNN、英國BBC、日本NHK都大篇幅報導，也有不少外國政治領袖發文祈求香港平安。

工人躲在防護網內抽菸畫面在網上瘋傳。圖／翻攝自Threads@_jackyyy0728

台視新聞／網路中心 責任編輯／施佳宜

