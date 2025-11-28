香港宏福苑惡火增至128死、約200人失聯 消防警鈴全都沒響

香港新界大埔區集合住宅區「宏福苑」26日發生火災，造成嚴重死傷。

香港新界大埔屋苑「宏福苑」發生重大火警事故，已造成128人死亡，仍約有200人情況未明，當中包括89具未能辨認的遺體。滅火及救援工作已於今（28）日上午結束。香港當局認為，這場大火主要肇因是大樓低層圍網和封窗的發泡膠板，而且火警發生時8座大廈的消防警鈴均未響，將對廠商採取執法行動。

香港保安局長鄧炳強今天下午在記者會上指出，經初步檢驗，大廈竹棚使用的圍網具有阻燃效果，相信這場大火最初是低層圍網起火，伸延到其他部分，再引燃圍封窗門的發泡膠板；燒斷的棚架竹枝飛墜，也令其他樓層著火，並蔓延迅速。

鄧炳強續指，由於高層竹棚倒塌，加上現場溫度高達攝氏500度以上，消防員不易進入較高樓層。此外，各樓層隔間複雜，住房雜物多，增加救火和救人的難度。消防員已完成大廈的滅火及救援工作，現在正為火場降溫，等屋宇署檢查大樓結構安全後，警方會進行搜證，預計整個調查時間需要3至4週。

鄧保強並公布，這場大火至今造成128人死亡，目前仍約有200人情況未明，當中包括89具未能辨認的遺體。香港消防處長楊恩健也表示，這場五級火警的救火及搜救工作已於今早10點多完成，期間共有2311名消防員及救護員參與施救。在這場火警中，有1名消防員殉職，另有12名消防員受傷。

針對有居民指證消防警鈴沒響，楊恩健說明，消防火組專責隊伍昨天已檢查8座大廈的消防系統火警鈴，發現不能有效操作，測試時證實警鈴沒有關閉，但無聲響，將對相關消防設備承運商採取執法行動。根據網上資料，以目前128人死亡計算，宏福苑大火是香港107年以來死亡人數第4多的火災。