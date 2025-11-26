香港宏福苑惡火延燒8棟住宅奪36命 建商、業者神隱16小時

大陸中心／陳佳鈴報導

香港新界大埔宏福苑昨(26日)下午發生近年罕見的五級嚴重火警，大火沿外牆棚架急速向上蔓延，濃煙吞噬多棟住宅大樓，至今已造成至少36人死亡，傷亡數字恐仍將上升。由於起火點疑與外牆維修工程相關，承辦商與業主立案法團在事後卻全數「失聯」。

綜合港媒報導，宏福苑自去年7月起進行大規模外牆維修，工程橫跨一年多，由「宏業建築工程有限公司」承包。此次最先起火的大樓「宏昌閣」屬維修工程的第一期，依官方文件，原訂於2025年3月至6月分階段拆除外牆棚架。然而尚未等到開拆，棚架卻成為導致火勢失控的關鍵構造。

值得注意的是，今年10月受颱風「樺加沙」吹襲，宏福苑部分棚架遭強風破壞，工程方其後進行緊急加固。但在本次火災中，火勢正是從棚架位置迅速竄升，保護網如同助燃介質，使火焰高速沿外牆往上蔓延，大量燃燒碎屑在強風下飄散至鄰近大樓，進一步引發連鎖火警，整個屋苑陷入通宵烈焰。

事發後，多家香港媒體致電承辦商「宏業建築」及「宏福苑業主立案法團」欲查詢工程細節與安全措施，但電話均無人接聽，訊息亦未獲回應，相關單位近乎全面「神隱」。工程管理是否存在疏失、棚架用料是否符合規範、加固程序是否到位，均成為各界關注焦點。

消防處表明，大火規模罕見，部分樓層結構受高溫破壞，救援人員需待火勢完全受控才能入內評估實際損害與尋獲是否仍有受困者。警方則已成立專案小組，調查起火原因與工程責任，並將釐清是否涉及違法施工、監管失職或人為因素。

宏福苑居民的生活在一夕間崩解，許多家庭滯留避難中心等待消息。社區與外界則強烈要求政府與承辦方公開工程資料，徹查是否因維修棚架設計或管理漏洞釀成這場奪命火災。

