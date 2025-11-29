香港宏福苑惡火撞《新聞女王2》 網民一看劇情全發毛

香港宏福苑大火，讓人聯想到1996年嘉莉大廈火警，結果被近期夯劇《新聞女王2》再度重提。（圖／美聯社）

香港日前發生的「宏福苑大火」事件，截至29日已至少奪走128人性命、150人下落不明，成為香港半世紀以來最嚴重的火災。沒想到，香港近期熱播的電視劇《新聞女王2》竟剛好提到了1996年的嘉莉大廈大火，起火原因也是因為施工不當，驚人的巧合也讓不少網友毛骨悚然。

位在九龍佐敦彌敦道的「銀座式商場」佐敦薈，其原址為震驚香港社會的嘉莉大廈。時間回到1996年11月20日，當時大廈內電梯正在進行更換工程，怎料在燒焊及焊切過程中，其掉落高溫的金屬片點燃現場的竹棚、木板等易燃雜物，再加上煙囪效應關係，火勢瞬間失控，整整耗費21小時才被撲滅，共造成41人死亡的悲劇。

廣告 廣告

怎料，這段歷史悲劇，竟隨著近期熱播的《新聞女王2》再度喚醒世人，而且時間點恰巧在宏福苑大火發生前後，就連起火原因都很類似，意外獲得香港網友們的討論。

此外，還有香港政府今年春節在沙田車公廟抽到的籤詩。當時，沙田鄉事委員會主席莫錦貴抽中第82簽下簽，其內容提到：「恐防患禍與災殃」，籲沙田民眾出入謹慎、凡事小心。命理師也警告此籤是「衰到貼地」，如今再度被網友們挖出來，種種跡象和巧合，也讓網友們毛骨悚然。

更多中時新聞網報導

李進良揭整形內幕 挺女兒出道

保健》不歧視助篩檢 無懼愛滋捷運上路

蘇丹紅風暴 亦鴻遭重罰500萬