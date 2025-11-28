香港宏福苑惡火死傷慘重 日相高市早苗慰問致哀

日本首相高市早苗，針對香港宏福苑惡火，向罹難者致哀，並慰問家屬，同時對受影響的民眾，致以深切的關懷與祝福。

位在香港新界大埔區的「宏福苑」社區，26日發生大火，截至今（28）日上午6點為止，總共累計94人死亡、76人輕重傷，12人命危，同時還有許多居民失聯。日本首相高市早苗在昨（27）日晚間，對香港表達哀悼和慰問之意。同時，日本駐香港總領事館也呼籲香港官方，能提供相關情報，掌握是否有日本公民在這次火災當中罹難。

高市早苗27日晚間，針對香港宏福苑住宅發生大規模火災，公開表達哀悼與慰問。高市表示，對於這次造成重大傷亡的事故，她深感痛心！在此向罹難者致上最深切的哀悼，也向家屬表達誠摯的慰問。此外，也向所有受傷與受影響的民眾，致上由衷的關懷與祝福。

而日本駐香港總領事館，則是向港府表示，希望港府能夠協助釐清，是否有當地日本公民遇害。日本媒體報導，由於目前仍然有許多住戶無法取得聯繫，因此無法排除可能有日本公民罹難。