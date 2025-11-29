香港宏福苑惡火死傷慘重 陳啟能籲新北工地啟動總體檢

248251129a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員陳啟能昨（28）日針對11月26日香港宏福苑大火造成多人死亡的慘痛悲劇，向新北市府發出嚴正呼籲。陳啟能指出，面對如此大規模的公安意外，新北絕不能心存僥倖，必須立即針對全市所有在建工地啟動消防安全總體檢，徹底檢視現行法規是否足以應對高樓層施工的潛在風險，以確保市民生命財產安全。

陳啟能要求市府，必須立即採取4項關鍵措施。他指出，這些措施包括：一、全面盤點所有在建工地外牆及鷹架的可燃材料，尤其應重視高樓施工時大量使用的暫設性材料，這些是火勢迅速蔓延的主因；二、工地強制配足滅火器、水線及逃生標示等基礎消防器材；三、將稽查重點放在「現場安全」的實際落實，而非僅是書面資料；四、加強夜間巡查，確保夜間也無公安漏洞。

此外，陳啟能辦公室執行長陳俊維特別指出，若消防裝備與老舊車輛未能全面汰換，等於是要求消防員在救援時承擔不必要的風險，拿生命去換取市民的安全。他呼籲新北市必須加速編列預算，提升整體救災量能，這才是真正守護市民安全的根本之道。

陳啟能表示，他與多位議員日前才至119勤務中心了解新北消防量能，此次看到香港的悲劇，更明確意識到建築工地潛在的消防風險極高。他再次敦促市府，面對重大的公安風險，必須以最快速度完成總體檢，徹底杜絕工地的消防隱患。

