香港宏福苑惡火死傷慘 高雄專案稽查加強消防自救能力

香港宏福苑大火，截至12月1日，已釀成151人罹難，高雄市議會1日上午進行總質詢，市府局處首長以及議員們，全都站起身，先為罹難者默哀一分鐘，市府消防局也聯合工務局，針對25樓以上的老舊大樓，進行一個月的消防專案檢查，全面檢視大樓裡的消防設備。

宏福苑外牆維修所用的竹鷹架，被質疑是釀成大火的原因之一，高雄市議員質詢時，要求市府，針對高樓層的消防救災以及工地防護網，優先使用防燃材料。（圖／資料畫面）

香港宏福苑大火，截至12月1日，已造成151人罹難，高雄市議會1日上午，市府各局處首長以及議員們，全都站起身，先為罹難者默哀一分鐘。由於宏福苑大火發生時，正在進行外牆維修，當時用竹子搭建的鷹架，被質疑是釀成大火的原因之一，高雄市議員質詢時，也點出問題，要求市府，針對高樓層的消防救災以及工地防護網，優先使用防燃材料。高雄市議員黃香菽表示，過去的城中城事件，其實已經開啟了我們高雄市，針對高樓層防災的，已經算是我們有一個初步的規劃，香港大火的事件後，我們能夠再更加加強。高雄市副市長林欽榮表示，我們應該可以先發布行政指導命令，要求各建商、各施工場域，優先要用防焰材料。

高雄市消防局、工務局，1號展開一個月的專案稽查，同時進行消防設施安全檢測。（圖／民視新聞）

尤其高雄市區大樓林立，25層以上的超高大樓，有181棟，屋齡20年以上，就佔了59棟，高雄市消防局、工務局，1號展開一個月的專案稽查，同時進行消防設施安全檢測。利用偵煙探測器，感測有濃煙飄出，排煙系統立即動作，符合消防法規。走進客房，每間房間也依規定，設置防焰地毯、防焰窗簾，確保火災來臨，第一時間隔絕火焰延燒。高雄市消防局第一救災救護大隊副大隊長彭保景表示，現在高層建物，建築物都是合格申報，如果違規、有故障，我們現在就是立即舉發，我們現在開罰2萬到30萬。以香港大火做為借鏡，高雄市府盼透過專案稽查，全面檢視老舊大樓的消防設備以及警報系統，避免類似遺憾再發生，為市民守護生命安全。

