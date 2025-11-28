香港宏福苑惡火災情慘民眾互助自救 熱心電動車主通宵放電供災民充電

編譯莊佳芳／綜合報導

香港大埔宏福苑26日發生五級大火，進入第二天後，死亡人數已升至至少94人。大量居民被迫撤離，安置在鄰近的庇護所，在混亂的現場，也出現不少令人動容的暖心身影。三位電動車車主，特地把充滿電的電動車開到庇護所外，只為讓受災居民能替手機與行動電源充電。其中一位車主表示「幫不上什麼忙，就只能做這些」。該車主今晚預計留宿通宵，只為讓災民在艱難時刻，能保持聯繫、不再無助。

為了確定親友安危，災民的手機耗電量成為新的難題。（示意圖／PIXABAY）

庇護所湧入大量的物資以及熱心民眾，《明報》報導，甚至在其中一處庇護所—大埔東昌社區會堂外，還有電動車車主，將三輛電動車開到庇護所附近停泊，目的就是為了「放電」，讓庇護所的災民可以為手機及行動電源充電。

目前仍有近300人失蹤，家屬著急地想要確認親友狀況，因此通訊設備的使用率大幅提升，也造成電量容易耗盡，對身處庇護所的災民來說又是一個新的困境。

車主表示，沒什麼能幫上忙的，只能將電動車充滿電，供災民使用。（示意圖／PIXABAY）

不願透漏身分的車主表示，在看到火災新聞後，覺得自己幫不上什麼忙，只能將電動車充滿電後，開過來放電供災民使用。除此之外，他還自備大批的插頭、充電線，以及行動電源等，讓災民可以隨時為電量耗盡的設備充電。

該車主向《明報》進一步說明，他昨（27日）考慮到要讓路給救災的消防人員，因此沒有到場放電，今（28日）考慮到災民可能會大量使用行動電源，因此一早就與朋友一同到場，被問及打算停留多久，他表示以繼續幫助災民為優先，已經打算留宿「通宵放電」。



