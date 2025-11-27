香港宏福苑惡火罹難人數攀升至83人多人失聯 又有大廈復燃

香港新界大埔區集合住宅區「宏福苑」26日發生火災，造成嚴重死傷。

香港新界大埔區集合住宅區「宏福苑」26日發生嚴重火災，火勢迅速擴散波及另6棟大樓，惡火延燒已逾一天，目前仍有餘火尚未撲滅。香港政府最新消息指出，罹難人數攀升至83人，另有77人受傷。27日深夜又有消息傳出，現場再有受災大樓復燃。

綜合香港媒體報導，香港大埔宏福苑外部搭建的竹棚26日下午2點多突然起火，猛烈火勢在強風助燃下迅速蔓延，整棟大樓瞬間被火舌吞噬，同天晚上火勢波及附近「宏泰閣」、「宏新閣」等6棟住居大樓，導致共7棟高樓陷入火海。

火警發生超過24小時後，仍有住房看得到火光，救援人員持續向焦黑的外牆噴水。27日深夜11點多，又有消息傳出現場再有大廈冒出熊熊烈火，黑煙沖天，據了解該大廈名為「宏昌閣」。香港特首李家超表示，火勢已逐步受控。

香港消防處深夜指出，截至28日凌晨零時，這場大火造成至少83人身亡，1名消防員殉職、77人受傷，包括11名消防員救火過程中受傷，其中有12人命危。擁有40多年歷史的宏福苑共有8幢大樓、1984間住房。火災發生前，宏福苑正進行外牆維修，所有大樓外牆都搭上了竹棚並蓋上保護網。