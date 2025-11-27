香港宏福苑惡火連燒7棟31層 警初步調查曝光：「2疑點」極不尋常

香港大埔宏福苑社區昨（26日）下午發生大火，火勢凶猛，短時間連燒7棟大樓，造成至少44人死亡、279失聯。（翻攝自X平台 @BienPerez）

香港大埔宏福苑社區昨（26日）下午發生大火，火勢凶猛，短時間連燒7棟大樓，造成至少44人死亡、279失聯，引發國際關注。由於宏福苑大火規模罕見，且在短時間內升至最嚴重的5級火警，災情30年來最為慘重，對此香港警方質疑火勢蔓延速度「極不尋常」，並列出2大疑點。

據了解，火警最初由大樓整修外牆鷹架位置冒出，但外牆使用的保護網、塑膠布及防水布起火後，延燒速度遠比正常更猛烈，當地警方就質疑，材料的助燃性強到「不合常理」，且未符合防火安全標準，認為是釀成此事重大死傷的關鍵主因之一。

廣告 廣告

另外，警方更在未受火勢波及的大樓內，發現部分通風口竟是被保麗龍板封住，而保麗龍更被形容為「極度不尋常」的施工做法，因此再被列為另一起重大疑點。目前承包外牆工程的宏業建築工程有限公司已有3名董事與顧問以「過失殺人」嫌疑遭逮捕，後續警方將持續調查建材是否違規、施工是否疏失，並釐清是否涉及刑事責任。

事實上，有42年歷史的宏福苑高達31層樓，屬大型集合住宅社區，共有8棟且棟距緊密，當年在香港政府推動居屋計劃，加上地方房價居高不下，其親民價格讓大票人搶購。根據2021年人口普查，居住人口約4,643人，其中多為年長者。

更多鏡週刊報導

「每次都無套」王文洋滾床20多歲嫩妹認定屬實 開價10億驗DNA認父結果出爐

中東旅遊轉機「66歲台旅客」遭武裝警帶走 失聯3天家屬急求助！反詐組織提5救人關鍵：台灣比較無力

高雄人妻偷帶小王回家！夫驚見「裸體偷歡畫面」斷理智線 抓姦私刑凌虐下場GG了