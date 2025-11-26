香港宏福苑惡火釀至少44死！37歲消防員英勇殉職全港哀悼

香港新界大埔區宏福苑昨（26日）發生香港回歸以來第2宗五級火警。（圖／達志／美聯社）

香港新界大埔區宏福苑昨（26日）發生香港回歸以來第2宗的五級火警，截至今（27日）晨，已造成至少44人死亡、33人受傷，另有279人失蹤，為香港歷史上死亡人數最多的火災。在救援行動中，37歲的沙田消防局消防員何偉豪不幸殉職，成為今次災難最沉痛的犧牲者。事件震動全港，官方與社會各界均深表哀悼。

綜合港媒報導，火警發生在昨下午2時51分，其後火勢迅速惡化：3時02分升為三級、3時34分升至四級，並於下午6時22分升至最高級別五級。消防處共處理28名傷者，其中9人當場死亡，6人情況危殆，後送院再有4人不治；另有消防總隊目受傷、1名消防員出現熱衰竭。

何偉豪入職消防處9年，負責「小型救援車」的工作。消防處處長楊恩健表示，何於下午3時01分抵達現場，在地面執行救援任務，但於3時半後突然失聯。

消防展開搜索後，於4時01分在宏昌閣外的空地發現他，其時面部嚴重燒傷。救護人員立即進行心肺復甦並送往威爾斯親王醫院，惟於4時45分宣告不治，終年37歲。

據悉，何偉豪曾任職香港警隊，後轉職消防，服務期間表現一直獲肯定。消防處亦在夜間將其社交平台頭像轉為黑白，以示悼念。

何的同袍在社交平台上傳2人於消防學校畢業時的合照，寫下：「我們不會忘記你的，感謝你為我們付出所有。下班了，好好休息bro」，並表示所有兄弟都以他為榮。

火災造成的慘劇，使整個消防部門深受打擊。楊恩健表示痛失1名盡忠職守、表現英勇的同事，形容部門上下均感到極度哀痛。他代表消防處向家屬致最深切慰問，並指福利組及心理服務組正緊密支援家屬。

另外，保安局局長鄧炳強及公務員事務局局長楊何蓓茵亦先後發稿，對何偉豪在救災過程中殉職表示沉痛哀悼。

