香港宏福苑惡火釀128人亡！居民1個月前就警告「外牆都是易燃物」

香港大埔宏福苑26日發生大火。（圖／達志／路透社）

香港大埔宏福苑26日發生嚴重大火，截至11月29日凌晨，已確認至少128人不幸罹難，另有超過200人失聯。這起被形容為半世紀來最慘重的香港火災，初步調查結果顯示，起火與施工中使用的竹棚與防護網無直接關聯，主因可能與外牆窗戶被大量發泡膠封死有關，導致火勢蔓延無法疏散。一個月前就有住戶在社團上提醒居民，外牆有許多易燃物質，要小心火種，沒想到卻真的發生憾事。

根據臉書社團「宏福苑居民交流群組」的資料，一名住戶早於10月22日發文提醒，他看到中環華懋大廈火災新聞後深感不安，特別指出宏福苑外牆堆滿易燃材料，呼籲大家務必小心火源。當時該文並未受到太多回應，社團雖有逾5,500名成員，卻只有少數人留言，發文者還說：「可能我杞人憂天，但不可不防。」

廣告 廣告

火災發生後，該篇PO文再度被網友翻出，留言區有人擔憂詢問原PO目前狀況如何，但截至目前尚未獲得回覆，另有部分舊留言疑似已遭刪除而無法查看。此事引發居民進一步質疑管理單位與施工廠商的作業程序與資訊公開問題。

多名住戶已於社團內貼文，要求宏福苑管委會說明外牆維修工程延期的原因，並對進度及費用進行透明公開。有居民控訴，工程長期未完工，費用卻持續收取，對此表示不滿，要求全面調查與說明。

據悉，負責此次外牆施工的建商為「宏業建築工程有限公司」，自2004年成立以來，在香港地區多次承接住宅及商業大樓翻修工程，包括跑馬地藍塘花園與旺角依利大廈等地。然而該公司過去屢有爭議紀錄，包括多次違規與被罰款，目前已有2名董事與1名工程顧問因涉嫌「誤殺」被警方逮捕，將進一步接受司法調查。

10月已有居民提醒，宏福苑外牆維修堆積太多易燃物。（圖／翻攝臉書／宏福苑居民交流群組）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

推「通姦除罪」無照律師涉詐貸1.6億！ 檢訊後聲押禁見獲准

冒用市長黃偉哲頭像傳假停課訊息 台南女高中生遭處分

台中廟東美容業者騙學生、坑身障 全國首例！衛生局出手貼消費警訊