香港宏福苑惡火釀44死 賴清德、蕭美琴祈福：盼尋獲失蹤者

〔記者陳昀／台北報導〕香港新界大埔區的宏福苑社區昨晚發生重大火災，蔓延多棟住宅高樓，目前已逾百人傷亡、仍有多人失蹤。賴清德總統、蕭美琴副總統都在社群發文為香港祈福，並致誠摯慰問與哀悼。

賴總統在X平台推文表示，此時此刻，讓我們一起為香港祈福。他要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯的慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者。

蕭副總統也在Threads發文說，從新聞看到香港多棟住宅大樓發生嚴重火災，畫面讓人震驚與心疼，為香港民眾祈福，願傷亡降到最低，大家平安。

