香港宏福苑惡火重大死傷！國際影后楊紫瓊發聲哀悼：噩耗令人心碎

香港大埔宏福苑大樓火警震驚兩岸三地，多名藝人陸續向死傷者致哀，雖2025 MAMA AWARDS宣布頒獎典禮照常於九龍啟德體育園舉行，影后楊紫瓊確定缺席，她27日也以黑底白字哀悼罹難者。

奧斯卡影后楊紫瓊曾藉香港武打片打響名號，她27日發文向香港大埔宏福苑火災死傷者致哀。（圖／資料照／翻攝自 Instagram@michelleyeoh_officia ）

奧斯卡影后楊紫瓊早年參演許多武打影視作品，如《警察故事3》、《詠春》等，躋身香港乃至亞洲頭號女打星。她原定於11月28日至29日以頒獎嘉賓出席MAMA AWARDS頒獎典禮，但香港大埔宏福苑社區26日突發大火，已造成至少55死72傷，仍有百人失聯，稍早主辦單位確認楊紫瓊將不出席典禮。

楊紫瓊發布黑底白字貼文傳達悲痛心情，祝願受災民眾早日度過難關。（圖／翻攝自Facebook@ Michelle Yeoh 楊紫瓊）

而楊紫瓊27日也在臉書發文致哀，她表示大埔這場噩耗令人心碎，「我為所有陷入悲傷、受傷與遭此悲劇影響的人們祈禱。我由衷感謝消防員、救難隊，還有各位在此艱難時刻挺身援助的人。請您盡所能支持在地救援工作。願受災家庭獲得力量、療癒和慰藉，以度過這段難以想像的艱困時期」。

