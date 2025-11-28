香港宏福苑惡火重大死傷！港警、廉政公署逮3負責人、2董事

香港宏福苑五級火災造成128人死亡後，執法部門展開全面追責行動。警方昨（27）日以過失殺人罪嫌逮捕負責外牆工程的宏業建築工程有限公司3名負責人，廉政公署今（28）日也逮捕負責監督工程的鴻毅建築師有限公司2名董事，雙管齊下調查這起香港近80年來最嚴重火災的責任歸屬。

香港宏福苑五級火災造成128人死亡後，執法部門展開全面追責行動。警方27日以過失殺人罪嫌逮捕負責外牆工程的宏業建築工程有限公司3名負責人。（圖/美聯社）

警方逮捕的3名男性分別是52歲董事兼營運經理何建業、54歲董事侯華健，以及68歲工程顧問黃忠基。警方認為3人在施工過程中「嚴重疏忽」，導致火勢快速蔓延釀成悲劇。28日3人持續拘留調查，警方已尋求律政司法律意見，準備擴大調查工地管理層和施作工人。

廉政公署人員28日上午逮捕鴻毅建築師有限公司2名董事，隨後押解兩人返回位於九龍灣福康大廈的辦公室搜證。鴻毅2019年獲聘擔任宏福苑外牆翻新工程顧問，該工程金額高達港幣3.3億元，廉政公署已對此立案調查可能涉及的貪污問題。

宏業建築工程有限公司2004年成立，在香港建築業界頗為活躍，經常承包住宅和工商大樓維修工程，包括跑馬地藍塘花園、旺角依利大廈等知名地點。然而該公司過去曾涉及多起建築安全案件且有違規紀錄，2023年12月申請一般建築承建商執照續照時，直到2024年2月牌照屆期前一個月才獲核准。

調查顯示，宏業在外牆鷹架攔網使用不合規材料，並用發泡膠封窗，這些高度易燃材料導致火勢急速蔓延。宏福苑26日下午爆發五級火災，8棟樓中有7棟受到惡火肆虐，火勢直到28日上午才完全撲滅，目前仍有約200人失蹤。

