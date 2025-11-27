香港宏福苑惡火重大死傷 綠營高雄市長初選選將齊哀悼

香港大埔區宏福苑社區27日發生嚴重火警，釀上百死傷，對此，有意爭取2026民進黨高雄市長初選提名的立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺紛紛表示哀悼。（本報資料照片）

香港大埔區宏福苑社區27日發生嚴重火警，已釀成至少55死、72傷、逾200人失蹤，此火災引發各界關注。對此，有意爭取2026民進黨高雄市長初選提名的立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺紛紛表示哀悼，盼將傷害降至最低，災民盡速恢復正常生活。

香港大埔宏福苑發生嚴重火災，死傷慘重，對此，邱議瑩表示，這起重大災難令人心疼不已，她誠心為香港祈福，並祈願災情不再擴大、搜救順利進行，也盼傷亡能降到最低，且救援都能一切順利、平安。

賴瑞隆指出，香港宏福苑發生嚴重火災事件令人痛心，盼望後續救援順利、傷亡能降到最低，並向逝者致上最深切的哀悼，他也為香港送上祝福，祈願災情不再擴大，傷者早日康復，受災民眾盡快重返穩定的生活，香港一切平安。

許智傑認為，香港宏福苑火警已經多人死傷，且有上百人失蹤，實在令人難過，期盼盡速控制火勢，將傷害降至最低，也呼籲相關單位調查是否有人為因素的可能。

林岱樺表示，對於香港大埔五級火災罹難者及殉職的消防隊員，同感哀悼與痛惜。記取城市大火的教訓，未來高雄市將會以高科技的預警通報及無人載具，做好風險的防範和及時的救災，以保障市民生命財產的安全。

