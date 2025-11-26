香港宏福苑惡火難滅「釀36死279失聯」？專家揭恐怖煙囪效應+強風致災

國際中心／綜合報導

香港大埔區公寓大廈惡火延燒，多棟31層樓高樓陷入火海。（圖／翻攝自X平台 @abeleung）

香港大埔宏福苑高樓住宅昨（26）日下午發生大火，火勢從高樓外牆棚架迅速蔓延，波及周邊宏泰閣等多幢建築，延燒到今（27）日凌晨火勢才受到控制，卻已造成36死、279人失聯。對此，有專家分析，這場惡火之所以難以撲滅，主要有2恐怖原因。

大埔宏福苑發生五級火警26日下午14時51分，宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，消防人員獲報到場隨即進行撲救，但火警於下午15時02分升為三級，下午15時34分再升為四級，晚上18時22分升級為最嚴重的五級火警（現場火勢完全失去控制而且迅速蔓延），且大火還延燒到宏泰閣及宏新閣等大樓；據悉，現場頻繁傳出爆炸聲，有多名居民求助，稱未能逃生。

截至27日零時，火勢才逐步受到控制，但罹難人數已高達36人，29人送醫、279人失聯。根據《南方都市報》報導，有專家分析，此次香港五級火警的撲救難點，主要源自於高層建築「立體燃燒」的複雜性，火勢在擁有40餘年樓齡的舊樓外牆棚架上迅速蔓延，形成「煙囪效應」，加上強風吹拂，進而導致滅火難度極大。



