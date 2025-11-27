香港宏福苑惡火／起火最初影片曝！警鈴沒響也沒人理 42年老屋整修花13.2億元燒出人命

起火最初影片曝！警鈴沒響也沒人理，42年老屋整修花13.2億元燒出人命。圖／realtvtw Threads、@hkfp

香港新界大埔一處集合式住宅區「大埔宏福苑」，在26日發生嚴重火警，這也是香港這17年來最嚴重火警，截至今（27日）早上9時，已經確認44人死亡，且還有超過200人失聯，4千居民被迫棄守家園。也有居民抱怨，火警一開始，先是一棟建築物有小部分火警，但當時警鈴完全沒有響，做大樓維修的工人也沒有提醒或告知，最後釀成7棟大樓全燒的慘劇。

大埔宏福苑是1980年代興建的密集式住宅，31層樓高，屋齡已42年，因此近日展開維修相關工程，該基地有8棟大樓住宅，居民有4千多人。但香港網友瘋傳一段畫面，顯示本來有一棟大廈在進行維修時，已經出現小範圍火警，但當時警鈴完全沒有響，維修工人也沒有大聲呼喊或通報，任由火勢蔓延。另外也有民眾受訪時指出，原本看到是一棟大廈起火，但後來一棟燒到另一棟，最後把7棟樓都燒了。

這場火警，許多住戶都把矛頭指向承包大樓維修的公司「宏業建築工程有限公司」。據《香港01》報導，宏福苑自去年7月開始進行維修，原本預計明年3-6月分批拆除棚架。去年1月，原本的管委會通過3.3億港幣（約新台幣13.2億元）方案進行大維修，要求8棟共1984戶的住戶，每兩個月、分共6期繳交16至18萬元港幣（約新台幣64-72萬元）的維修費，結果引起大量屋主不滿。

相關工程於去年7月起動工，後來有屋主按香港《建築物管理條例》要求召開特別管委會大會，重新決定維修方案，並重新選出管委會代表。新的管委會也持續和宏業建築工程公司溝通，調整部分維修計畫。

不過在施工期間，不少住戶反映，頻頻聞到工人抽菸的味道，甚至目睹工人抽菸，雖然要求改善，但沒有結果。另外前香港議員巫堃泰也指出，住戶一直在抱怨大樓維修程序和管理不當，「有好幾次他們看到，施工人員用保麗龍來遮蓋窗戶，而保麗龍是極度易燃的」。



