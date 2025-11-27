香港宏福苑惡火 邱議瑩發文祈福：令人心疼、盼傷亡降到最低

香港大埔宏福苑發生嚴重火災，據媒體報導，事故已造成44人罹難、200多人失聯。對此，綠委邱議瑩表示，消息令人震驚與不捨，她誠心為香港祈福，並祈願災情不再擴大、搜救順利進行。

香港大埔宏福苑發生嚴重火災。（圖/美聯社）

香港大埔宏福苑近2千戶社區於26日下午2時51分發生嚴重火警，已釀成至少44人死亡、200多人失聯，已成1962年以來香港最致命火災，現場畫面顯示大樓大面積焦黑。

香港大埔宏福苑發生嚴重火災，邱議瑩誠心為香港祈福，並祈願災情不再擴大、搜救順利進行。（圖取自邱議瑩臉書）

有民眾拍到，在大火爆發前，一棟大樓低樓層處先出現火苗，疑似因堆積垃圾與外牆維護工人未熄滅的香菸，引燃「無防焰機能」的防塵網，使火勢沿著外牆防護網產生煙囪效應向上竄燒，加上大量竹編鷹架助長火勢，瞬間一發不可收拾。

對此，邱議瑩今天（27日）表示，這起重大災難令人心疼不已，她誠心為香港祈福，並祈願災情不再擴大、搜救順利進行，傷亡能降到最低，也盼望救援都能順利、一切平安。

