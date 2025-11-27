香港宏福苑惡火44死！住戶「一語成讖」 1個月前憂工人抽菸釀災

宏福苑社區住戶1個月前憂工人抽菸釀災。（圖／路透社）

香港新界大埔宏福苑社區瑜昨（26）日下午突然發生火災，社區內8幢公寓大廈，有7幢逾30層樓陷入火海，死亡人數目前已增至44人、另有279人失聯。而住戶在一個月前，曾為此發文擔憂維修期間可能發生火警，不料如今竟一語成讖。

香港中環華懋大廈10月曾經歷火警，起因疑似與維修鷹架有關，此事件引發宏福苑住戶的憂心。由於社區多棟大樓外牆正進行翻修工程，也同樣設有鷹架和防護網，住戶們對此紛紛在社區臉書社團「宏福苑大維修苦主聯盟」討論火災風險。

還有居民發文提醒，大家平時要多留意安全，尤其施工時千萬不可抽菸，也有人曾目擊住戶會隨手把菸蒂丟出窗戶。不幸的是，住戶的擔憂竟在短短一個月後成真。據了解，宏福苑共8幢大樓、均為31層樓高，可容納近2000戶。起火時有多名目擊者指出，濃煙最先是由其中一棟大樓「宏昌閣」外牆鷹架竄出，疑似是菸蒂引燃鷹架防護網，火焰透過鷹架迅速蔓延至其他建物。

根據港媒《香港01》報導，住在未受波及的宏志閣住戶表示，過去曾發現棚架上有菸蒂，亦見過有人抽菸，即使曾在業主大會中反映此事，但無得到反饋，對方只關心維修工程進度，未關注防火問題。另外，也有對夫妻發現工程期間，樓梯不時傳出菸味，據他們所知同層住戶無人抽菸，因此感到疑惑，懷疑有工人在工程期間抽菸。

隨著風勢加劇，燃燒的鷹架碎片波及到社區其他樓的鷹架結構，導致火勢失控，連消防人員都難以救援，火勢燃燒逾十個小時才得以控制住。

今（27）日當地警方已指稱工程公司負責人「嚴重疏忽」，並拘捕3名男子涉嫌「誤殺」，包括涉事建築工程公司的2名董事及1名工程顧問。

（圖／翻攝自臉書社團／宏福苑大維修苦主聯盟）

