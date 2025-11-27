香港宏福苑惡火44死45傷 專家分析「3大殺手」奪命

香港宏福苑大火，震驚全球。專家分析，造成這次宏福苑大火，主要由「三大因素」釀災。

發生在香港新界大埔區「宏福苑」的五級火警，造成44死、45傷、279人失聯。消防專家分析，這次「宏福苑火警」，「三大殺手」造成這次香港史上排名第八的嚴重火災。（葉柏毅報導）

這次發生在香港宏福苑的火警，由於規模太大，引發全球關注，綜合初步調查與專業意見，有三大「殺手」，造成了這次宏福苑的滔天惡火。

專家指出，宏福苑大火的第一大殺手，是維修工程公司。專家指出，在這次宏福苑維修時，用了不合規的材料。香港大廈維修工程需要搭棚，傳統方法是用竹枝搭成棚架，現在環保又要求安裝外牆保護網、防水帆布和塑膠布，而這些材料，又不符合防火標準，因此一旦起火，蔓延速度比合於防火規格的原料，既猛烈蔓延得又快，情況相當難以控制。

其次是煙囪效應，由於宏福苑採通風天井設計，利於通風採光，一旦發生火災，這種設計就像是一個巨大的煙囪，令火勢迅速向上蔓延。第三大殺手則是天氣。香港冬季氣候受東北季風帶來乾燥大陸氣流影響，溼度降低，風勢加大，一旦發生火災，很容易就會釀成大火。總之，這次火災，火隨風走，樓高風大，四無遮擋，這才導致火勢一發不可收拾。