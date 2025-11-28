香港宏福苑惡火94死、近300人失聯 母親持畢業照淚尋女兒：上週才大學畢業

宏福苑社區發生火災後，居民至附近的臨時避難所休息。 （圖／達志／美聯社）

香港大埔宏福苑社區於11月26日下午發生五級大火，短時間蔓延7棟大樓，截至今（28）日上午6時，已造成94人身亡、77人受傷，並有近300人仍失聯。一位年輕媽媽前往臨時收容中心，想找失聯的母親和女兒，卻被消防人員告知尋獲一名嬰兒和一名成人，但均已失去生命跡象，讓她忍不住淚崩；還有一名母親拿著女兒穿著學士服的畢業照尋人，至今仍未能得到好消息，讓她相當心痛。

據了解，這起惡火始於26日下午2點51分左右，宏昌閣外牆的棚架突然起火，並迅速延燒，香港消防處在下午3點02分將火警升級為三級，3點34分升級為四級，傍晚6點22分再升為五級。

綜合港媒報導，惡火導致許多居民與家人失去聯繫，大批受災戶前往臨時收容點尋找親人，其中一名年輕媽媽淚訴，她找不到自己的母親和女兒，消防人員卻告訴她有尋獲一名寶寶和一名成年人，但都已失去生命跡象，讓她不知道該如何面對，因為孩子是她好不容易才有的。

另據日本《共同社》報導，另一名50多歲的母親表示，女兒19日才從香港理工大學畢業，26日下午3時許女兒剛與朋友通電話，從此便失去聯繫，雖然不清楚她當時人在哪，但有可能就在大樓內。

這名母親拿著女兒穿著黑色學士服的畢業照四處找人，哽咽道，「我優秀的女兒在哪裡？」、「她是個優秀的學生，我不知道她是生是死，這讓我心如刀割」。

