香港宏福苑死亡人數增至159人 31人失聯

（中央社記者張謙香港3日電）香港大埔宏福苑大火死難人數增至159人，另有31人失聯。

警方傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢今天下午公布了最新數字；在死者之中，140具遺體已初步確認身分，另外19具有待確認。

據公布，在這場大火中，至今有10名印尼女傭及1名菲律賓女傭死亡。

警務處處長周一鳴在記者會上說，警方已完成對宏福苑7幢大火大樓的搜索，下一步將會檢查各大樓倒塌竹棚的底部，看能否找到失聯者的遺體。

他說，不排除有失聯者已被燒成灰燼，警方無法把他們帶回給他們的家人。

他同時公布，警方今天再拘捕了6名與宏福苑維修工程有關的人，此前警方已拘捕了15人。（編輯：廖文綺）1141203