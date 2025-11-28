香港宏福苑滅火救援結束 官方：消防警鈴未響

（中央社記者張謙香港28日電）香港大埔宏福苑大火的滅火及救援工作，已於今天上午結束。這場五級大火主要肇因相信是大樓低層圍網和封窗的發泡膠板，而且火警發生時，8座大廈的消防警鈴均未響，將對廠商採取執法行動。

香港保安局長鄧炳強下午再次就這場大火召開記者會，他說，經初步檢驗，大廈竹棚使用的圍網具有阻燃效果，相信這場大火最初是低層圍網起火，伸延到其他部分，再引燃圍封窗門的發泡膠板；燒斷的棚架竹枝飛墜，也令其他樓層著火，並蔓延迅速。

廣告 廣告

他說，由於高層竹棚倒塌，加上現場溫度高達攝氏500度以上，消防員不易進入較高樓層。此外，各樓層隔間複雜，住房雜物多，增加救火和救人的難度。

鄧炳強說，消防員已完成大廈的滅火及救援工作，現在正為火場降溫，等屋宇署檢查大樓結構安全後，警方會進行搜證，預計整個調查時間需要3至4週。

鄧保強並公布，這場大火至今造成128人死亡，目前仍約有200人情況未明，當中包括89具未能辨認的遺體。

香港消防處長楊恩健也表示，這場五級火警的救火及搜救工作已於今早10時許完成，期間共有2311名消防員及救護員參與施救。

他說，在這場火警中，有1名消防員殉職，另有12名消防員受傷。

針對有居民表示消防警鈴沒響，楊恩健說，消防火組專責隊伍昨天已檢查8座大廈的消防系統火警鈴，發現不能有效操作，測試時證實警鈴沒有關閉，但無聲響，將對相關消防設備承運商採取執法行動。

比較網上資料，以目前128人死亡計算，宏福苑大火是香港107年以來死亡人數第4多的火災。（編輯：楊昇儒）1141128