香港宏福苑火海延燒20多小時 死亡人數增至55人、279人失聯

[Newtalk新聞] 香港新界大埔宏福苑昨（26）日下午發生重大火災，火勢延燒超過 20 小時後雖已大致受控，但災情持續擴大。據《CNN》最新報導，至今（27）日下午 3 時，已確認死亡人數升至 55 人，另有至少 123 人受傷，其中包括 8 名消防員。

官方指出，這場大火於昨日下午約 3 時爆發，多棟住宅受到嚴重波及。由於火勢猛烈，加上高溫及建築物外牆鷹架倒塌，救援人員進入現場時面臨嚴峻挑戰，許多居民在事故初期無法及時撤離。今天凌晨的官方訊息顯示，失聯居民人數曾高達 279 人，消防部門尚未公布最新失聯統計。

香港消防處副處長黃家榮於下午記者會表示，消防員正逐層搜索受損建築，全力尋找生還者。他說：「我們正在盡最大努力，不會放棄任何拯救生命的機會。」他透露，今日上午救援隊伍成功在起火大樓 31 樓門廳找到一名年長男子，並已將其送往醫院。

黃也強調，持續高溫、濃煙及倒塌的鷹架讓救援行動困難重重，「這對我們來說非常困難，我們的隊伍正面臨極大挑戰。」

目前，51 名死者在現場被確認死亡，另有 4 人在送院後不治。火災原因仍在調查中，消防及相關部門正加緊釐清起火源頭與相關責任。

