香港宏福苑火災傷亡慘重 國民黨眾人發聲為香港祈願

香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生重大火警事故。 圖：翻攝香港中通社

[Newtalk新聞] 香港新界大埔宏福苑社區昨（26日）發生嚴重火災，截至目前，已造成至少55人死亡、72人受傷，其中15人生命垂危，以及至少279人失蹤。國民黨主席鄭麗文、國民黨前主席朱立倫及國民黨中央、國民黨立法院黨團今（27日）先後發聲為香港祈福，盼天佑香港。

鄭麗文透過臉書發文表示，香港昨夜發生嚴重火警，短時間內造成重大傷亡，看到居民受困、家庭破碎的畫面，相信大家心中都充滿難以言喻的沉重和悲痛。

鄭麗文表示，她在此向不幸的罹難者致上哀悼，祈願所有傷者能平安脫離險境、早日康復；願失聯者家屬都能等到最盼望的好消息。面對如此慘痛的災難，我們感同身受，願逝者安息，願所有受苦的家庭重獲力量。香港加油。

朱立倫喊話，為香港祈福，安全是所有發展的基礎。在這個艱難時刻，不論身處何地，我們都應團結一致，為傷者祈求早日康復，為逝者祈求安息，過去台灣發生災難，香港朋友因為良善而支援台灣。此刻，更希望香港社會能盡快走出陰霾，恢復正常生活、繼續閃耀為那自由綻放光芒的東方之珠。

國民黨團也表示，香港新界大埔宏福苑發生重大火災，目前已知造成上百人傷亡，多人失蹤，並有消防人員罹難殉職，為近60年香港最嚴重的火災。要為在火災中往生的香港罹難者致上最誠摯的哀悼，更希望失蹤的朋友們能平安脫困，希望大火能在最短時間能撲滅。

