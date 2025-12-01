香港宏福苑火災增至151死！最初起火點大樓宏昌閣發現8具遺體

宏福苑火場周邊，罹難者家屬正在進行招魂儀式。（圖／TVB）

香港宏福苑火災已造成151人死亡，港警災難遇害者辨認組於12月1日首次進入最初起火的宏昌閣大樓搜索，僅完成四分之一區域便發現8具遺體。目前已完成104具遺體辨認，尚有39具待辨認。更令人震驚的是，港府調查發現，維修業者曾購買不符防火標準的防護網作為補強，並在擔心被抽驗時，刻意將合格防護網放置於容易取得處，企圖混淆檢驗。這起慘劇牽動無數家屬心情，許多人已前往現場招魂祭拜。

香港警方辨認小組的搜索行動已進入第三天，終於正式進入受損最嚴重的宏昌閣完成最後搜索任務。12月1日上午，搜索人員原計劃進入最先起火的宏昌閣和宏新閣蒐證，但考慮到大樓可能不穩定，必須先由結構技師勘查。在確認結構無虞後，上午11點搜索人員終於進入宏昌閣，同時有多輛消防車到場戒備。

路透社遠距離拍攝到蒐證鑑識人員用白色帆布層層裹住一具遺體，將往生者搬運到指定地點。在宏福苑火場周邊，災民家屬正在進行招魂儀式，穿著黃色道袍的法師口中唸唸有詞，家屬雙手合十、誠心祝禱，希望罹難者能找到回家的路，場面令人哀傷。

香港警務處新界北總區指揮官林敏嫻表示，警方已完成5棟大廈的搜索行動，宏昌閣目前只完成四分之一的搜索，就在那裡發現了8具遺體。港府調查發現，今年7月颱風侵襲香港時，部分宏福苑的防護網遭到破壞，不肖業者向香港供應商以每捲港幣54元的價格購買不符合防火標準的防護網作為補強。今年10月中環發生防護網火災後，因擔心被抽驗，業者又向供應商購買了每捲港幣100元、符合防火標準的防護網共115捲，並裝在每棟樓宇的棚腳，企圖魚目混珠。

香港保安局局長鄧炳強強調，他們發現很多隨手可以拿到的樣本合格程度較高，而一些難以取得的地方，不合格的機率則大得多。港府表示，截至1日上午11點，已巡查359棟外牆正在維修的大樓，其中300棟有架設棚網。相關單位已現場採集樣本送交測試，預計12月7日前完成調查。

