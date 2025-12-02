香港宏福苑火災揭高樓防火漏洞 專家籲導入遠端監控系統 5

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘/台北報導

香港新界大埔宏福苑於11月26日發生嚴重火災，截至12月1日下午4時，死亡人數已升至151人，創下香港近80年來最嚴重火災紀錄。這場火災的迅速蔓延與破壞規模，引起國內建築與消防專家的高度關注。

為提升高層建築防災意識，中興保全科技近期邀請專家探討大樓防火策略。大葉大學環境與安全工程學系教授何岫璁指出，傳統的「事後應變」模式，已無法應對現代建築可能出現的「複合式火災」威脅。

何岫璁分析，宏福苑火災因外牆封閉材料高溫快速燃燒，火勢不再僅從室內或單一窗戶蔓延，而是沿立面連續延伸，多樓層同步起火，形成「複合式災害」。這類火災使建築的被動防火構造與主動消防設備在初期就失去控制優勢，火勢往往在被發現前已不可逆。

何岫璁提醒，施工行為本身即高風險因素，例如吸菸、熱作、電焊與材料存放，如果缺乏即時監測，火災快速惡化的可能性將大幅增加。因此，高層建築在外牆修繕期間，應納入早期偵測與通報機制，而非僅依靠人工巡查或施工單位自律。

在制度創新方面，何岫璁指出，部分地方政府已導入遠端監控火災預警系統與全天候通報機制，使火災或設備異常能即時被監測與追蹤，避免完全依賴現場人員。這種做法將消防安全從「單純設備配置」升級為「資訊治理」，縮短風險發展與人員反應之間的時間差，即便在夜間或缺乏人力監督時，也能維持基本安全能力。

近年來，業界逐步發展結合雲端平台、遠端監控與異常偵測的防災模式，透過影像分析或訊號整合，及早辨識熱源或不安全行為，並啟動跨角色通報程序。

何岫璁建議，高樓或大面積外牆修繕應納入臨時監控系統，並具備三項核心能力：即時偵測潛在火源、透過雲端平台進行跨角色協作，以及保留監控數據以利事故分析與制度改善。

中保科技智慧城市本部消防事業處總經理鄧經忠表示，公司「異常偵測告警影像通報系統」結合物聯網（IoT）設備，可對火警受信總機、室內消防栓、自動撒水、排煙及緊急廣播等五大消防系統進行24小時遠端監控。鄧經忠強調，這套系統可在關鍵時刻提供即時救援，建立可靠的數位防火牆。

