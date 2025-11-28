香港宏福苑火災近80年最嚴重！新加坡總理黃循財致函李家超慰問表達支持

香港大埔宏福苑11月26日發生五級火警，截至28日已造成至少128人死亡、79人受傷，成為香港近80年來最嚴重的火災事件。新加坡總理黃循財特別致函香港特別行政區行政長官李家超，代表新加坡政府對此次悲劇表達深切慰問。

新加坡總理黃循財。（圖/美聯社）

根據新加坡外交部28日發布的文告，黃循財在信函中表示，他對火災造成的人命傷亡深感悲痛。黃循財代表新加坡政府，向所有受影響人員表達深切慰問，並向失去親人的家屬、傷者，以及在救援過程中受傷的人員致以深切關懷。

廣告 廣告

黃循財在信中特別提到：「香港市民歷來在逆境中展現出堅韌不拔的精神，我相信他們必將以同樣的力量與決心，熬過這場悲劇。」這番話展現了新加坡對香港的支持與信心。

大廈竹棚使用的圍網具有阻燃效果，相信這場大火最初是低層圍網起火，伸延到其他部分，再引燃圍封窗門的發泡膠板。（圖／美聯社）

宏福苑火災發生至今已進入第三日，消防員持續在現場進行搜救工作。起火原因目前尚不明朗，但宏福苑外圍的維修工程疑似快速助長火勢蔓延。香港警方已於27日以涉嫌誤殺罪名拘捕三名工程公司負責人，包括兩名公司董事和一名公司顧問。

此次火災不僅震驚香港社會，也引起國際關注。除了新加坡總理的慰問外，日本首相也向罹難者致哀，韓國總統亦表達對香港早日恢復重建的願望，顯示國際社會對這起重大災難的關切。

起火原因目前尚不明朗，但宏福苑外圍的維修工程疑似快速助長火勢蔓延。香港警方已於27日以涉嫌誤殺罪名拘捕三名工程公司負責人，包括兩名公司董事和一名公司顧問。（圖/美聯社）

延伸閱讀

日前首相石破茂稱「台灣是中國一部分」！陸使館社群轉傳引關注

五月天心繫香港！相信音樂暖捐883萬救援：與你們同在

宏福苑大火釀嚴重傷亡！港府宣布降半旗3天 李家超率高層默哀3分鐘