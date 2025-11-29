香港宏福苑火災遺體難辨！罹難翁火場抱濕棉被「抓緊證件」 只怕家人找不到他

宏福苑大火現場濃煙密布，造成逾百人罹難。（圖／達志／美聯社）

香港宏福苑日前發生嚴重火警，造成慘重死傷，截至目前已有128人不幸罹難，另有200多人失聯，其中89具遺體因焦黑難辨無法確認身份。就在社群平台上，一位香港網友發文指出，自己的公公不幸罹難，死時身裹濕棉被、手中緊握身分證，疑似擔心身分無法辨認、怕家人找不到他，直呼公公在生死關頭依然冷靜又聰明，為親人設想，而貼文曝光後也讓無數人感到鼻酸。

這名香港女網友在社群平台Threads發文，沉痛透露公公是這場大火的罹難者之一。當時婆婆外出買菜，得知隔壁棟失火，還曾打電話叮囑丈夫注意安全，未料火勢迅速蔓延至兩人所居樓層，最終釀成悲劇。恩愛40年的老夫妻就此天人永隔，讓一家人悲慟萬分。

她表示，婆婆與先生都非常自責，內心始終懊悔當時沒能及時提醒或陪伴公公逃離現場，認屍過程更讓人悲從中來。她轉述丈夫所說，公公被發現時身體裹著兩條濕棉被，手中緊緊握著自己的身分證，遺體是在浴室內尋獲。

原PO推測，公公可能擔心萬一喪命，家人認不出他，因此將身份證牢牢抓在手中，增加日後辨識的機會。她哽咽表示：「公公真的很聰明，也很鎮定。」

這則貼文曝光後引發大量共鳴，不少網友感嘆這位長者臨終前仍為家人著想，沉著應對的行為讓人動容。有網友留言說：「能在火場冷靜應變、用濕棉被自救，還記得攜帶身份證，真的非常有智慧。」也有留言指出：「平時一定是個貼心體貼的人，才會在最後一刻想到家人。」

還有人表示，看到這則分享讓自己對災難應變多了一份認知，「如果未來真的遇到無法逃離的災難，也知道該怎麼保護自己，怎麼讓親人找到我們。」

目前香港當局仍持續進行現場清理與遺體辨識作業，並協助失聯者家屬報案與搜救。外界也盼望相關單位盡快查明起火原因，避免類似悲劇再次發生。

