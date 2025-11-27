香港宏福苑火災釀死傷 台消防員驚「宛如煉獄」：那種無力感令人絕望
▲ 圖／華視新聞
台北市 / 吳欣蓉 綜合報導
香港新界大埔「宏福苑」昨(26)日發生嚴重火災，火勢一路延燒多棟大樓，死傷慘重，當中也有消防員不幸殉職。對此，就有台灣消防員看到火災畫面，直呼宛如煉獄，坦言「這種絕境，別說一般人，即使是消防員恐怕也會很害怕」。
有網友在社群平台threads貼出宏福苑大火狂燒的畫面，直呼「晚上這火花更悲壯了」，希望死難者和殉職消防員能安息。畫面一出，震撼9.3萬人，「起火原因是什麼？怎麼會燒成這樣？天佑香港」、「看別人說1900多戶4000多人，共8棟近4萬人，看得我好想哭，得有多少人的家毀了，希望大部分人都能平安逃出，消防員和救災的人也辛苦了」、「火真的大到可怕，遠遠看都能長這樣，整個雞皮疙瘩都起來了」。
還有一名台灣消防員也現身表示，若自己在現場也會感到震撼跟絕望，直言太高了，雲梯極限不到一半，樓梯間煙囪效應宛如煉獄，這場景簡直好萊塢特效跟AI，「唉，裡面受困者一定很恐懼跟痛苦煎熬...外面的指揮官跟入室的消防員們，也承受著巨大的壓力，那種熾熱高溫，熱衰竭，伸手不見五指的濃煙火流，那種無力感....令人絕望，香港消防員們的家屬，也一定會很擔心」。
他也提到，幾千個住戶待援，樓梯間是否沒被煙侵襲尚未確認，並指出大門應該是防火門，但浴室通風口跟空調，水管，配電的管道間有防火填塞嗎？他想關門待救似乎是唯一辦法，可是玻璃燒破，裡面的住戶該往哪逃生？關鍵是窗戶，就怕窗戶撐不住破裂，熱煙要是進去怎麼辦？
他指出，唯一能想到的求生辦法，是躲在不靠外牆的室內房間內，等待熄滅，消防員來疏散，若沒有防火填塞，浴室廁所的通風閘也可能會被濃煙灌入，這時關鍵在內部電梯間跟樓梯間，各層是否有防火區劃、防火門有沒有常閉、自動灑水設備跟排煙設備運作？
