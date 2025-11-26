香港宏福苑火災釀13死悲劇！外圍竹棚架疑是助燃起因，僅一小時周圍5棟樓全陷入火海

香港新界大埔地區的公屋宏福苑，26日下午發生嚴重火災，目前造成至少13不幸死亡。本次火勢迅速蔓延，當地媒體與警消部門推斷，其中一個主要原因是：外牆竹製棚架圍網著火，火星隨風彈到旁邊大廈後，造成火勢不斷向外蔓延。

​宏福苑起火僅一小時，火勢迅速蔓延到鄰近至少五座大廈，截至26日晚間、該社區8座正在進行維修施工的大廈，全部都發生外圍竹製棚架著火的狀況。這一點不免讓香港各大媒體回想起，剛剛在10月發生、中環華懋大廈的那場火災，也被懷疑是外牆工程棚架圍網首先起火引發。

回溯媒體報導，中環華懋大廈在10月也曾發生三級警報的火災，同樣涉及外牆搭棚工程，香港屋宇署在火災後，曾向所有建築專業人士、以及建商發出通告，要求立即檢視各建築外牆所使用的保護網、保護幕，以及防水油布等材料，就竟有沒有阻燃性能，希望能降低工地火災的可能風險。

當時港府就強調，所有正在興建、拆卸或進行修繕工程的建築物，其外牆保護材料，必須符合可阻燃標準，要求業界嚴格遵守相關防火規定。政府公告也明確表示，假如被發現工程現場，使用阻燃性能不足的保護材料，該單位將根據《建築物條例》、對相關人士及建商採取處分。

香港新界大埔的宏福苑公屋，26日下午發生嚴重火災，造成至少4死。（美聯社）

但香港業界人士坦言，官方規範是一回事、實際操作上，部分工程為節省成本，經常都會使用不防火的一般網搭建。而按照正式規定，棚架高於15公尺，外面的安全圍網就必須能防火。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德指出，從成本考量、完全能想到為什麼有人願意鋌而走險，「一張維修棚的阻燃網，要價90元港幣、沒有阻燃功能的普通網，只需要50多港幣。有阻燃性能的一旦經過太陽曝曬，材質就會脆化，只用一次就必須丟棄；而不是阻燃網的普通網，則可以不停重複使用。」

此番發生惡劣大火的大埔宏福苑，迄今已有42年屋齡、共有1984個住房單位。去年1月開始投入3.3億港幣進行大維修，承建商為宏業建築、工程顧問公司是鴻毅建築師。

