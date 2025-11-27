香港宏福苑火災！她受困23樓急call尪 「聽1方法」成功自救

大陸中心／黃依婷報導

香港大埔宏福苑26日發生五級大火，火勢延燒超過16小時仍未完全撲滅，事故造成多人死傷。消防員連夜在現場灌救並逐戶搜索，而宏昌閣一名女住戶在火警中受困，其丈夫透過電話指示她自救，最終由消防員救出並送醫。

根據《香港01》報導，住在宏昌閣23樓的李姓男子表示，事發時他正在外面，約下午3點多收到妻子傳來訊息，得知大樓起火。太太原本嘗試逃生，但因濃煙與高溫無法脫困，只能退回家中等待救援。

李男接獲消息後立刻折返，但因大樓已封鎖，無法進入，只能焦急地透過電話持續與妻子保持聯絡。他當時不斷提醒妻子要用濕毛巾掩住口鼻、遠離火源，看到冒火的窗口也不要靠近，「一直在電話裡教她怎麼自救。」

最終，消防員成功將李太救出並送往大埔那打素醫院治療。李男清晨返家查看現場時表示，當時火勢已受控，「只剩宏昌閣還在燒，其餘大樓的火都已經熄了。」他也準備前往醫院探視妻子。

不過先前消防員李承翰就指出，不少人認為遇到火警時，應用濕毛巾摀住口鼻逃生，李承翰表示，這是錯誤的動作，黑煙裡有許多一氧化碳、化學或有毒物質，再加上高溫，毛巾都無法阻擋，有時為了找毛巾，反而可能錯過黃金逃生時間，火災當下先判斷要做逃生動作，還是找到相對安全的地方等待救援。

