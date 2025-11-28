香港宏福苑火燒40小時 逐層爆破搜 128死200人失聯

圖／達志影像路透

香港大埔宏福苑大火到第三天，滅火和搜救工作宣告結束，死亡人數攀升到128，但還有約200人下落不明。香港保安局局長表示，經檢驗宏福苑施工的棚網有達阻燃要求，但包住門窗的發泡膠板，也就是保麗龍，高度易燃，導致火勢蔓延。在消防單位逐層爆破搜索下，週四傍晚成功救出一名75歲老翁；但更多的是等不到好消息的家屬。宏福苑兩千戶居民一夕無家可歸，香港和大陸企業紛紛捐款援助，總金額已超過台幣32億。

在焚燒近40個小時，經過兩個晚上、上千名消防人員撲救，香港大埔宏福苑五級大火總算完成滅火和搜救工作。這場香港77年來最慘烈大火，已經造成128人罹難，包括一名殉職的消防員，79人受傷，其中12人是消防員，另外約200人下落不明。

香港保安局局長 鄧炳強：「我們相信最初起火位置是宏昌閣低層外面圍網，其後燃燒到發泡膠板，火勢迅速向上蔓延，伸延至多個樓層，短期內波及宏福苑其他六座樓宇。」

香港保安局局長鄧炳強表示，經檢驗，宏福苑的棚網有達阻燃要求，但包圍門窗的發泡膠板高度易燃，導致火勢迅速蔓延；再加上大火引燃貼在門窗上的發泡膠板，造成玻璃破裂，火勢蔓延室內，短時間室內外同時大面積起火，釀成了這次災難。

香港消防處副處長 陳慶勇：「(滅火)較預計時間需要更久，是因為火場面積實在太大，很多地方做完後有翻燒的情況。發泡膠等的物料，在滅火和救援過程中，都有發現其他大廈都有這些物料。」

另外隨著高層棚架不斷墜落，延誤救援，雲梯車也難以停在最佳作業位置；火場多處超過500度的高溫也導致救火困難，無法輕易推進。香港消防處處長證實，八棟大樓的火災警報器沒有有效啟動。週五早上，消防單位持續逐層爆破搜索，確保沒有人受困；另外為了避免火場死灰復燃，也持續射水降溫。前一天傍晚，消防則在高樓成功救出一名75歲長者。

香港消防處副處長 黃嘉榮：「我們在宏泰閣31樓，成功救出一名男性長者，我們的搜索隊已即時將他帶去一個安全的地方。在32樓上的天台、樓梯都是濃煙密布時，我們已可以將男性長者成功由天台救援至地下，進一步將他送院。」

另外幸運獲救的還有一對54歲和73歲的夫婦，他們在午睡中被爆炸聲吵醒，見到火舌飄到窗前棚網，原本試著救火和逃生，都沒能成功。

宏福苑獲救居民：「我衝出去時，那個熱浪都令我很想往後退，三時至五時的爆炸聲是很厲害。要蹲下身，因為煙往上面走，站起來會不停吸入。那些消防員真的用命救我們，真的太偉大。」

不過之後搜救期間傳出來的，大多是令人心碎的消息。

宏福苑居民：「我找不到我的女兒，我公公、婆婆也找不到。消防指有個嬰兒及成年人沒有生命跡象，我不知可以如何，我的嬰兒很辛苦才有的。」

火勢猛烈時，有菲律賓人在社群上說，收到在宏福苑當外傭的妹妹求助，與雇主三個月大的嬰兒受困火場，所幸兩人最終都被消防救出送醫。印尼駐香港總領事館則表示，有兩名印傭死亡，兩名受傷；另外還有8名外傭失聯。住戶家屬在現場由早盼到晚，當局設置失蹤人口認領處，大批親友抱著希望進入。

宏福苑住戶家屬：「可以登記的，我們都登記了，電話留了，很想快一些，這樣天天很煎熬，我們都很辛苦，我都不知道還有什麼可以做。」

鄰近宏福苑的廣福邨平台，湧入各界捐贈的物資，有義工繪製地圖，方便災民領取所需物品。

義工：「我們是不斷輪班，睡醒便過來幫忙，大家都很熱心，很感謝大家，香港有這些人實在太好。」

宏福苑兩千戶災民一夕無家可歸、財物盡失，企業紛紛捐款援助，從香港的賽馬會、李嘉誠基金會，到大陸的馬雲公益基金會、騰訊慈善基金會，總捐款額已超過8億港幣，相當台幣32億。香港特首李家超宣布，災民每戶發放1萬港幣應急，另外投入3億成立援助基金；同時提供一千間青年宿舍或飯店房間，暫住一到兩週。至於承保宏福苑維修工程的中國太平保險香港公司，則表示將做好保險理賠，據傳財產全險賠款總上限為20億港幣，中國太平週四股價一度重挫8%。

