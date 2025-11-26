香港宏福苑火燒7大樓！傳「工人亂丟菸蒂」點燃棚網 10分鐘狂燒整棟

大埔宏福苑棚架起火，延燒7棟大樓釀成嚴重災情。（翻攝自Threads @striking_biking/@lilkoko0123）

香港大埔「宏福苑」26日下午近3點發生火警，該區8棟大樓有7棟慘遭祝融，死傷人數持續攀升、其中包含一名消防員殉職。有民眾分享現場畫面，指出火勢應是從大樓外的棚架護網開始竄出，更有人指控大樓維護的工人時常在工地吸菸、亂丟菸蒂，懷疑是因此釀成悲劇，不過這個說法尚未獲得證實，官方亦還未說明事發原因。

火勢狂燒如末日場景 1消防員不幸殉職

綜合香港媒體報導，26日下午2點51分，有人發現宏福苑的宏昌閣外牆棚架起火，多人急忙報案，消防隊在10分鐘內趕到，但火勢已經迅速蔓延幾乎燒到整棟樓，加上風勢與燃燒的碎屑飄散，旁邊其他大樓也陸續起火，儘管消防單位已出動數台消防車和上百名消防員，仍難以控制火勢。

火警程度在晚間6點22分升至五級，入夜後7棟大樓持續燃燒，畫面令人怵目驚心，甚至有人形容簡直如世界末日般的場景。

據悉，宏福苑住宅大樓高約32樓，8棟大樓合計約1,984戶，由於屋齡超過42年，較為老舊，去年起展開大規模翻修，預計明年3月拆棚完工，未料棚架護網竟起火燃燒，釀成意外。

截至昨晚12點統計，有9人在火場中被發現死亡，4人送醫後不治，累積13人死亡，其中包含一名在第一時間趕到現場搶救的37歲何姓消防員；另有數十人受傷，至少200人失聯，死傷人數隨著深夜的搜救行動持續攀升，仍有許多住戶受困其中，社群網路上流傳家屬求救的貼文，希望大家能幫忙救出大樓裡的家人。

工人在棚架吸菸遭疑釀禍 火勢10分鐘迅速延燒整棟樓

有香港網友在社群指出，在大樓維修期間就有工人被拍到在棚架抽菸，更有人將這次事發原因指向工人抽菸後亂丟菸蒂釀成悲劇；但也有人指出，正常來說護網的材質應該不會因為菸蒂就被點燃，懷疑可能建材有偷工減料的情況；而目前救災工作仍在進行，警消相關單位也預計將檢驗棚架物料，以確定是否符合防火標準，尚無法證實確切的事發原因，

有香港民眾指出，先前就有工人在棚架上吸菸，懷疑可能因此釀禍。（翻攝自Threads）

另外也有網友分享幾段影片，宏福苑大樓的棚架護網在起火後的短短10分鐘內，立刻沿著棚架往上延燒，竹製棚架被燒的劈啪響，有人驚呼怎麼沒有聽到警鈴，火勢就已經延燒到整棟大樓。有媒體致電該大樓維修的承包商，但對方沒有回應。

