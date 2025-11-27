香港宏福苑火警奪55命 台網留言「無限城？」掀港人怒火

香港大埔宏福苑26日發生五級大火，火勢迅速蔓延多棟樓宇，成為近年最嚴重火災之一。（圖／達志／美聯社，下同）

香港大埔宏福苑日前發生大火，成為香港近年來最慘重的火災事故之一。截至27日15時，根據官方最新統計，死亡人數已上升至55人，造成重大悲劇。其中，承包宏福苑外牆工程的宏業建築工程有限公司已有三名董事與顧問，因涉嫌「過失殺人」遭警方拘捕。另外，災情仍在救援階段，社群平台上卻引發另一波爭議，一名自稱台灣的社群帳號在社群媒體貼文，將災難現場比喻為動畫《鬼滅之刃》中的「無限城」，遭港人痛批冷血，甚至有香港網友表示「絕對不會再去台灣了」！

超過千名消防與救護人員投入宏福苑火警搜救，部分樓層仍有餘火與高溫障礙救援。

《央視新聞》報導，大埔宏福苑於11月26日下午發生五級大火，火勢在短時間內蔓延至7棟大樓，成為香港近年來最嚴重火災事故之一。根據香港消防處公布資料，截至27日下午3時，死亡人數已上升至55人，災情持續擴大。

這場火警於27日凌晨基本受控，但部分樓層仍有餘火燃燒。消防部門累計動員超過1000人投入救援，包括767名消防救護人員，由於現場溫度極高，並伴隨爆裂物掉落風險，搜救工作進展受阻，部分受困者未能及時逃離。警方指出，承包宏福苑外牆工程的宏業建築工程有限公司，已有3名董事與顧問因涉嫌過失殺人被捕，正調查施工是否涉及違規用料或安全疏忽，並釐清是否需負上刑事責任。

有台灣網友在宏福苑火警相關貼文留言「無限城？」引發眾怒，留言已遭刪除。

目前災情仍在救援階段，未料一名自稱來自台灣、擁有近萬名追蹤者的帳號，在Threads發布宏福苑火災畫面，並留言「無限城？」同時附上動漫《鬼滅之刃》中「無限城」場景圖，遭港人痛批根本是不尊重罹難者。多名香港網友留言表示強烈不滿，直言「我們從未嘲笑台灣地震」、「在人命面前不應開玩笑」、「這種言論令人寒心」，更有人揚言今後不願赴台旅遊。部分港人更直言，該發言嚴重傷害港人情感，要求原PO公開道歉。

原PO事後發文道歉，坦承留言不當、造成傷害，但仍引發部分港人不滿。

事件同時引發台灣網友撻伐，有人留言表示「多少家庭破碎，現在不是開玩笑的時候」、「這種發言讓台灣人蒙羞」，認為應對災難保持基本尊重。就在輿論撻伐下，原PO迅速刪除貼文並發布道歉聲明，坦承「不應該開這種玩笑」、「真的非常白目」，並向香港民眾致歉，表示自己身為有一定追蹤數的帳號卻失言，感到羞愧。但部分港人仍不接受道歉，認為其在道歉文中附上原貼圖像，形同對災難的二次傷害。

