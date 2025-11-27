香港宏福苑火警200多人失聯 陸委會表達哀悼：尚無我國人受影響
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
香港新界大埔區「宏福苑社區」26日發生嚴重火警，火勢蔓延高樓層難以撲滅，目前已知死亡人數多達55人，仍有200多位居民失聯中。對此，陸委會今（27）日表達哀悼和慰問之意，同時指出目前尚無我國人受到影響。
陸委會今日下午召開例行記者會。陸委會發言人、副主委梁文傑表示，針對香港宏福苑11月26日開始發生嚴重火災，造成香港民眾傷亡，200多人失聯，陸委會首先要表達深切的哀悼，也要向受災民眾表達最誠摯的慰問與關懷。
梁文傑說，台灣與香港往來密切，政府和社會對事故都感到非常震驚，期盼香港社會平安，受災民眾早日重建家園。另根據我國駐港辦事處通報，目前尚無我國人受到影響，並將密切關注，提供急難救助。
此外，總統賴清德今早也透過社群X表示，此時此刻，請大家一起為香港祈福。他要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯的慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者。
