香港宏福苑災情惡化！死亡增至55人 仍有樓層餘火未熄

（記者張芸瑄／綜合報導）香港大埔宏福苑社區26日下午爆發五級大火，火勢在強風助長下迅速竄升，短時間內延燒至7棟大樓，成為香港近年最嚴重的住宅火警。截至今（27）日下午3時，香港消防處公布最新統計，死亡人數已攀升至55人。

圖／香港大埔宏福苑社區26日下午爆發五級大火，火勢在強風助長下迅速竄升，短時間內延燒至7棟大樓，成為香港近年最嚴重的住宅火警。（翻攝 X／＠Scott｜Monsterblockhk）

雖然消防人員在27日凌晨將火勢大致控制，但部分樓層仍可看到餘火悶燒，救援行動持續進行中。根據官方資料，這場火警累計動員超過千名救援人力，包括767名消防及救護車組員，規模為近年罕見。現場溫度極高，加上爆炸物與建物碎片不斷墜落，使搜救進度受到嚴重阻礙，部分受困者因高溫環境難以脫身。

廣告 廣告

圖／香港大埔宏福苑社區26日下午爆發五級大火，火勢在強風助長下迅速竄升，短時間內延燒至7棟大樓，成為香港近年最嚴重的住宅火警。（翻攝 X／＠Scott｜Monsterblockhk）

這起火災被形容為30年來罕見的重大災難。短時間內即升至最高等級的「五級火警」，釀成大量死傷。承包外牆工程的宏業建築工程有限公司已有3名董事與顧問遭警方以「過失殺人」嫌疑拘捕。港警指出，後續將持續追查建材使用是否合規、施工過程是否存在疏失，並進一步釐清整起事故是否涉及刑事不法。

更多引新聞報導

香港5級火警奪44命！居民揭工人吸菸、外牆材質疑點重重

台鐵車廂瞬間白爆！男持滅火器亂噴 全員合力壓制送辦

