香港宏福苑災情慘重 中國排查高樓重大火災風險

（中央社台北29日電）香港大埔宏福苑社區大火罹難人數升至128人。有鑑於這場惡火的教訓，中國國務院部署展開「高層建築重大火災風險隱患排查整治行動」，特別針對正進行外牆改造施工和內部局部裝修改造的民用建築。

宏福苑26日下午發生火災，火勢迅速吞噬8棟32層樓高建築中的7棟。這些大樓當時正進行翻新工程，大樓外牆被竹製鷹架、綠色安全網及發泡膠板（保麗龍板）所包覆。大火至今已造成128人罹難，仍有200人下落不明。

央視新聞今天報導，中國國務院安委會日前印發通知，部署展開「高層建築重大火災風險隱患排查整治行動」，聚焦有人居住和活動的高層民用建築（包括民宅和辦公、醫療、商業等公共建築）展開排查整治，全面加強高層建築消防安全管理，以保障人民群眾生命財產安全。

據報導，這次排查整治突出4方面，第一是正在進行外牆改造施工的高層民用建築。重點排查整治新裝外牆保溫系統採用易燃可燃材料；使用竹（木）腳手架（鷹架）、非阻燃型密目式安全網等已禁止使用的材料、工藝和設備；未按規定履行基本建設程序擅自施工等。

第二是正在進行內部裝修改造的高層民用建築；第三是高層民用建築的消防設施設備；第四是高層民用建築的日常消防安全管理。

香港宏福苑社區一把火燒出外界對工安的關切，港府昨天展開為期兩週的特別執法行動，在全港巡查架有大型棚架的建築維修工地防火設施等。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1141129