香港宏福苑翻新工程釀災 專家：受防護網材質等影響

2017年，位在英國倫敦黃金地段的格蘭菲塔大火，奪走72條人命，被指為和這回香港大埔宏福苑社區火警有高度相似，高層樓建築火警滅火難度高。

倫敦格蘭菲塔大火釀72死 火調出爐歸咎政府、業者疏失

台灣建築安全履歷協會創會理事長戴雲發指出，「以香港來講，它們的大樓都很接近，等於說它的防護網基本上規定都是要用防燃、止燃的這種材質，有止燃的跟沒有止燃的，價錢差將近也差不多1倍。」

專家分析，如果社區外牆使用的是一般塑膠網，碰到火苗就有可能快速延燒；另外，超高樓很容易產生「峽谷效應」，風力會被大幅加強，火苗跟著蔓延，因此防災機制更要縝密規劃。

大樓工作人員表示，「如果我們受信總機收到訊號以後，它大概會有一個警示音。」

感測到熱能或煙霧後，感應器觸發警報，緊接著廣播疏散，完整一套火災自動警報設備，可能成為保命關鍵。

消防署預防調查組科長李憲忠說：「各類場所消防安全設備設置標準，它在民國78年7月31日公布實行之後，應該都要設有火警自動警報設備，管理委員會或是管理負責人，他應該是要去設置跟維護它的消防安全設備。」

目前根據內政部相關規定，11層以上樓層、且地板面積在100平方公尺建築，11樓以上就要有自動灑水設備。而16層以上建築物則是層層都要有自動灑水設備、自動警報設備、避難逃生設備、排煙設備、緊急電源插座等「特別安全性設施」，否則就是違規。

安全顧問有限公司董事長林金宏認為，「我覺得第一個，火警警報設備一定要注意，它一定要正常堪用。第二個廣播設備，就算你知道火警，你沒有辦法廣播也沒有用，而且我們強烈建議是人音廣播，有沒有辦法適時傳達資訊很重要。」

專家分析，台灣法規完善，但就怕疏於管理，高樓層建築平時就要注意維護設備，才能達到最佳效果，降低事故帶來的損害。