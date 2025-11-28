香港宏福苑至少94死 近80年來最致命大火

香港當局今天(28日)表示，香港宏福苑大火死亡人數攀升至至少94人，這是該城市數十年來最嚴重的火災。火勢已幾乎完全撲滅，救難人員仍在燒焦的高樓中搜尋大量被列為失蹤的人員。

香港當局今天清晨表示，大火已被控制在宏福苑住宅大廈多達近2000個居住單位的其中4個單位內，距離大火從這座8棟大廈組成的社區爆發已超過24小時。

一名政府發言人表示，至少76人在大火中受傷，其中包括11位消防員。許多居民仍然失聯，但確切人數自27日上午以來並未更新。

法新社一位記者今天看到宏福苑的火勢已經明顯減弱，但仍不時有濃煙與火花從建築物中冒出。

消防員持續向大廈灑水，冷卻建築結構，防止餘燼復燃。

當局已經對起火原因展開調查，包括大型翻修工程所使用的竹製鷹架與包覆建築的塑膠棚網。這場大火是這個金融中心近80年來最嚴重的火災。

香港廉政公署表示，已經對該大廈的翻修工程展開調查。警方在數小時前表示，已經以涉嫌疏忽將泡棉包裝材料遺留在火場的罪名逮捕了3名男子。

位於香港北部大埔區的宏福苑居民向法新社表示，他們沒有聽到任何火災警報，只能挨家挨戶通知鄰居逃生。

一名孫姓男子表示：「火勢蔓延得非常快。我看到一條水龍灌救多棟建築，我覺得速度遠遠太慢了。」

他說：「按電鈴、敲門、警示鄰居、通知他們離開，當時的情況就是這樣。」

傷痛無法形容

截至當地時間今天上午6時，已確認的94名罹難者中，包含一名37歲的消防員和2名擔任家庭幫佣的印尼籍移工。

這是香港自1948年以來最致命的火災，當年一場爆炸引發大火，導致176人喪命。

不過死亡人數可能還會增加，特首李家超27日早上表示，仍有279人下落不明。

消防隊員稍後表示，他們已與部分失聯者取得聯繫，但當局此後並未更新相關數據。

至少12名生還者仍情況危急，醫院當局表示，另有28人情況「嚴重」。

警方在附近一個社區中心向尋找失蹤親人的民眾展示火場拉出的遺體照片，希望能幫助辨認死者身分。

一名尋找親人的張姓女子表示：「如果臉部無法辨識，還有個人遺物供人們辨認。」

她說：「我無法形容我的感受。那裡還有孩子。」

致命火災一度是人口稠密的香港的常見災害，尤其在貧困社區，但隨著安全措施的改善，火災發生頻率已經大幅降低。

隨著這場災難，香港特首李家超表示，當局將立刻對所有正在進行重大工程的住宅大廈進行檢查。

香港第二號官員、特區政府政務司司長陳國基在一場記者會上表示，「必須促進全面改為使用金屬鷹架」。

香港政府表示，正設立3億港幣(3,850萬美元)的基金，用於協助火災災民。

港府當局表示，已經開放9個避難中心，並正為失去家園的居民安排臨時住所和緊急援助資金。

原定於12月7日展開的香港立法會選舉相關活動已經暫停。