香港宏福苑被大火吞噬！「中國貨」成致命殺手？港學者揭原因

大陸中心／彭淇昀報導

香港大埔住宅區「宏福苑」大樓26日下午發生5級火警，整個社區多棟大樓起火燃燒，目前造成至少55人死亡、超過200人失聯。當時火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，被質疑是否為這場火災導火線。對此，有香港學者指出，事件主因並非竹棚易燃，是有不肖業者為降低成本，使用大陸不合規格、不能防火的圍網，或是雇用工資低廉、未有足夠工安意識的移工所致。

香港社區大樓宏福苑爆發嚴重火警，火勢延燒多棟，釀重大傷亡。（圖／AP授權）

根據最新消息指出，這場大火已奪走55人性命、逾200人失聯，消防處副處長黃嘉榮說，目前4座大廈的火勢已大致救熄，其餘3座火勢獲有效控制。並指出，目前滅火及救援行動面對不同挑戰及困難，包括涉事7座大廈的外牆面積大，而竹棚有帆布及網包住，令火勢迅速蔓延，也讓竹棚有倒塌風險。

廣告 廣告

而工安焦點也引發外界討論，包括被視為「文化遺產」的竹棚架，有香港網友指出，應檢討承包商「宏業建築工程有限公司」的疏失與不合規的材料，並點出該承包商放棄香港安全標準，採用中國檢測機構，且火源疑似來自施工工人的菸頭，指出目前香港工地有不少來自中國的勞工，因此最該檢討的應為施工安全規範落實的問題。

根據《中時新聞網》報導，一位香港大學教授透露，香港的工地沿用竹棚多年，從未發生過這樣的問題，因為她推測，此次事件主因並非竹棚易燃，而是有不肖業者為降低成本，使用大陸不合規格、不能防火的圍網，或者雇用工資相對低廉、未有足夠工安意識的移工，或者大陸籍工人所導致。

教授坦言，因為香港（本地人）工資高，導致不少業者為了節省成本，雇用工資相對低廉的移工，或是由中國過來香港討生活的勞工，而這些廉價勞工普遍缺乏建築安全相關的工安意識，包括工地內禁菸、飲酒等等。

此外，教授也提到，此次事件最大兇手是「易燃防塵網」，並未符合政府相關規定，部分工程可能因成本考量，就不使用「阻燃物料」的圍網，選用不防火的尼龍網，再加上竹棚的搭建與大廈設計，堆積木板、紙箱等易燃雜物等，在風勢助燃下，就可能令大火燒至一發不可收拾的地步。

這場香港火警已達最高級別5級，致災的「3大殺手」分別為，大廈維修工程，用料不合規定；二是煙囪效應，建物內若存在垂直落差的空間，空氣會循著這些通道往上或往下流動，形成更強烈的對流，日常生活中，像火爐產生的熱氣會透過煙囪往上排出，就是典型例子，因此一旦發生火災，這種氣流機制反而會助長火勢快速攀升、向上擴散。

第三則是天氣，香港冬季常受東北季風影響，乾燥的內陸氣流讓空氣濕度明顯下降，加上風勢增強，形成當地俗稱的「風高物燥」環境，也讓火災更容易發生。

據香港天文台指出，近日東北季風影響持續，沿岸天氣乾燥、風力不弱，多處相對溼度已跌破40%，屬相當乾燥的狀態；氣溫約23度，吹偏北的和緩至清勁風，離岸地區不時出現強陣風，高地更達到烈風級別，在這種風大、濕度低、阻隔少的情況下，一旦起火，火勢便會順風迅速擴散，變得難以控制。

更多三立新聞網報導

香港大火傷亡慘重！港人自發「做1事」5地爆人潮 網看哭：好有愛

川普致電高市早苗！要求「別刺激北京」？日本當局否認

好市多黑五超殺！他大推「1款吹風機」折700 會員搶買：頭髮乾超快

政府再加碼！「這縣市」生育補助全國最高 符合資格可領15萬元

